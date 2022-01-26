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Kar sanata dönüştü Kar yağışını fırsata dönüştüren Denizlililerden ilginç görüntüler ortaya çıktı

İHA

Kar sanata dönüştü Kar yağışını fırsata dönüştüren Denizlililerden ilginç görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, vatandaşların hayal gücünü bir kez daha kanıtladı. Denizli’de değişik kardan adamların yanı sıra ortaya çıkarılan sıra dışı figürler ilginç görüntüler oluşturdu. Karı sanata dönüştürenlerin yanı sıra kayak takımını, poşet ve tepsiyle kayanlarda renkli görüntüler oluşturdu.

Denizli’de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar sokaklarda kar ile oynarken, bazıları ise kızak takımıyla kaydı. Bazı vatandaşlar ise tepsi ve poşeti tercih etti. Hayal gücünü kullananlar ise kardan kadın, kardan adam ve kardan horoz ile dinozor yaparak ilginç figürler ortaya çıkarttı. Kent merkezinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar, yüksek kesim ilçelerde 70 santimetreye kadar ulaştı. Denizli'de kar ile mücadele çalışmaları ile aralıksız olarak devam ediyor.

Kayak takımıyla kayanda oldu, tepsiyle kaymayı tercih edende
Kar yağışını fırsata dönüştüren vatandaşlardan Merkezefendi ilçesinde doktor Hüseyin Türköz yaklaşık 2 kilometre boyunca kayak takımı ile kayarken, Çameli ilçesinde başka bir vatandaş ise 4 kilometre ilerledi. Diğer vatandaşlar ise yüksek eğimli noktalardan naylon, poşet ve demir tepsi ile kayarak karın tadını çıkarttılar.

Kar yağışını sanat eserlerine dönüştürdüler
Kar yağışının ardından vatandaşlar kardan adam, kardan kadın ve kardan dinozor yaparken; heykeltıraş Zafer Karagönlü ise eline aldığı bıçak ile kardan kadını yaparken detaylarını bir bir işledi. Kardan gelin damat yapanda oldu, Denizli’nin horozunu başka bir ilginç durum ise kardan gelin yaparak evlilik teklifinde bulunan genç adam oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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