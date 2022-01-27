Sibirya soğuğu Çameli'yi etkisi altına aldı Çameli'de termometreler eksi 21 dereceyi görerek rekor kırdı

Denizli’nin Çameli ilçesinde kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkisi altına giren ilçede hava sıcaklığı eksi 21 dereceyi gördü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi.



Kışın en soğuk ilçelerinden olan Çameli adeta dondu. Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede yüksek mahallerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken daha yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı belirtildi. İlçe merkezinde gece hava sıcaklığı eksi 21 derece ile dondu. Yüksek mahallelerde ise eksi 28 dereceye ulaştığı aktarıldı. 1700 rakımlı Gürsu Mahallesi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede bugün hava sıcaklığı eksi 13 ile eksi 4 derece arası değişeceği belirtilirken, sabah saatlerinde ilçe meydanındaki termometre eksi 14 dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen ilçede soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.