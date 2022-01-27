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Soğuk ve kardan pazara gidemeyen yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

İHA

Soğuk ve kardan pazara gidemeyen yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Denizli'nin Çivril ilçesinde karlı yollardan ve soğuktan dolayı pazara gidemeyen yalnız yaşayan yaşlı kadının yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde Balçıkhisar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Birsen Avcı her hafta kurulan ilçe pazarına gidemeyince alışveriş ihtiyacına zabıta ekipleri yetişti. Soğuk hava, kar ve don olayından pazara çıkamayacağını zabıta ekiplerine bildiren Avcı’nın ihtiyaç listesini alan Çivril Belediyesi zabıta ekipleri yaşlı kadının mutfak ve gıda ihtiyaçlarını karşılayarak evine kadar teslim etti. Zabıta ekipleri pazar yerinde yaptığı devriye görevinde tek başına alışveriş yapan yaşlı insanlara yardım ederek güvenli bir şekilde evlerine kadar bıraktı.

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