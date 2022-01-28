Aç kalan vaşak kediyi parçaladı

Denizli’de yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan vaşak ilçe merkezine inerek bir kediye saldırdı. Vatandaş kediyi yaralı olarak kurtardı ve Çameli Belediyesi’nin yardımıyla veterinerde tedavi altına alındı.



Olay, Çameli İlçesi Çiğdemli Mahallesi’nde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından doğada bulunan hayvanlar yiyecek bulmada zorluk yaşarken, kedigiller familyasından orta büyüklükte etçil, omurgalı ve yabani hayvan olarak bilinen vaşak gece yarısı yerleşim alanına indi. Bekir Önür isimli vatandaşa ait 2 yaşındaki Memiş isimli kediye vaşak saldırdı. Kedisinin çok fazla ses çıkardığını duyan Önür, dışarı çıkarak kedisini yaralı olarak kurtardı. Başından ve boyun kısmından yaralanan kedi sahibi Önür, kar kalınlığının yüksek olmasından dolayı Çameli Belediyesi’nden yardım istedi. Yaralı kediyi veterinere götüren belediye ekipleri, 2 saatlik operasyon ile ameliyatla kurtarıldı.



“O benim evladımdı, yardımcı olan herkese teşekkür ederim”

Aileden biri olarak gördüğü kedisini çok sevdiğini söyleyen Bekir Önür; “O benim evladımdı, Çameli Belediyesi ekiplerinden ve Başkan Cengiz Arslan’dan Allah razı olsun. Bu kış gününde yaralanan kedimizi veterinere götürerek iyileşmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Veteriner aynı zamanda mama vermiş, ilaç verdi 1 hafta kullanacağız” dedi.



Öte yandan, Çameli Belediyesi ekipleri kar nedeniyle sokakta ve doğada bulunan hayvanların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için, ilçenin muhtelif kısımlarına mama ve su takviyesi yapmaya devam ediyor.

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