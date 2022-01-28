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Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor Sesi Görenler Dergisi 5 yaşında

İHA

Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor Sesi Görenler Dergisi 5 yaşında

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği ortaklığında 2017 yılında hayata geçirilen “Sesi Görenler” adlı dijital sesli dergi 5. yaşına bastı. Dergi 200 görme engelli vatandaşa hizmet veriyor.

Denizli’de yaşayan görme engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak adına 2017 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği işbirliğinde hayata geçirilen “Sesi Görenler” adlı dijital sesli dergi bugüne dek 51 sayı yayınlandı. Bu yıl 5 yaşına basan ve her ay düzenli olarak çıkarılan sesli dergi 200 görme engelli vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde de aralıksız olarak çıkarılan Sesi Görenler dergisinde güncel haberlerin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sağlık ve spor haberleri yer alıyor.
Görme engelli bireylerin önemli bir ihtiyacına cevap verildiğini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Öztürk Özkan, dijital sesli dergiyi uzun süre daha çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

‘Sesi Görenler’ sesli dergisi büyük bir boşluğu doldurdu
Görme engelli bireylerin daha kolay bir şekilde haber alabilmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Özkan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Görme Engelliler Spor kulübü işbirliği ile görme engelli bireylerimizin daha kolay bir şekilde haber alabilmesi için çalışıyoruz. Dergimiz 5 yıllık zaman diliminde büyük bir boşluğu doldurdu. Özellikle pandeminin yaşandığı evde kal döneminde görme engelli bireylerimize sesli dergimizi ulaştırmayı başardık” diye konuştu.

Dergiyi talep eden görme engelli bireylerin Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nden ücretsiz bir şekilde temin edebilecekleri ifade edildi.

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