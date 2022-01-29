Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğünün alınan bilgilere göre, Denizli başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyardı.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre: kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyardı. Yol durum bültenine göre çalışmaların sürdüğü il ve ilçelerde yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:



“ÇivrilDenizli yolunun 410.km.leri arasında (Zıpır Yokuşu) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolunun Gümüşova KavşağıKavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:0006:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır.

TAG Otoyolunun Misis KavşağıYılankale Kavşağı 36.km.leri arasında (Baklalı Mevkii) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

GeredeKızılcahamam yolunun 19.km.sinde bulunan Aktaş2 Köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

KocaeliYalova yolunun 7.km.sinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. AlaplıEreğliZonguldak yolunun 63.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Ereğli istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

MekeceBilecikBozüyük yolunun 5152.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. ManavgatAlanyaGazipaşa yolunun 47.km.sinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Marmaris yolunun 4449.km.leri arasında üst yapı asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

SamsunAnkara yolunun 2126.km.leri arasında (Havza Tünelleri Mevkii) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle SamsunAnkara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.