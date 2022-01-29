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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamlık Futbol Takımı 31 rakibini yenerek kupa ile döndü

İHA

Çamlık Futbol Takımı 31 rakibini yenerek kupa ile döndü

Çamlık Futbol Kulübü, 32 takımın katıldığı 6’ncı Felsefe Kardeşliği Turnuvasında 3’üncü olarak Denizli’ye kupa ile döndü.

Altınordu Futbol Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) turnuvası 25 ile 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Altınordu İsmet Orhun Bilge tesislerinde yapıldı. Altınordu FK tarafından düzenlenen 6’ncı Felsefe Kardeşliği Turnuvası’na yurt genelinden 32 takım katıldı. Denizli’de faaliyet gösteren Çamlık Futbol Kulübü 32 takım katıldığı yarışmada yer aldı. Kıyasıya mücadele edilen yarışmada ilk 4’e girenler ödüllerini alırken, Çamlık Futbol Kulübü de 3’üncü olmayı başarıp Denizli’ye kupa ile döndü.

“Turnuvada alt yapıda öne çıkan takımlar mücadele etti“
Yurt içinden 32 takımın katıldığı turnuvada 2010 yaş grubu ile 3’üncülüğü alan Çamlık FK’nde Kulüp Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü genç yeteneklerden oluşan bir kadro ile turnuvada mücadele ettiklerine dikkat çekerek “Turnuvada alt yapıda öne çıkan takımlar mücadele etti. Bir birinden güzel karşılaşmalar izledik. Biz de 2010 yaş grubunda iyi bir jenerasyona sahibiz. Yetenekli ileride üst taraflarda görebileceğimiz futbolcular var. Bu turnuvadan da kupa ile döndüğümüz için mutluyuz. Çocukların gelişimine katkı sağladığı için bu tür turnuvalara katılmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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