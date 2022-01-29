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Prof. Dr. Selçuk Yüksel: Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor

DHA

Prof. Dr. Selçuk Yüksel: Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)PAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibinin yaptığı araştırmada, koronavirüsün bazı çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) hastalığına neden olduğunu belirledi. Prof. Dr. Yüksel, araştırmayla koronavirüsün aynı zamanda, vücutta saklı virüsleri de tetiklediğini tespit ettiklerini söyledi.
PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibi Prof. Dr. Neşe Çallı Demirkan, Prof. Dr. Dolunay Gürses, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Çomut ve Dr. Öğretim Üyesi Münevver Yılmaz tarafından yapılan çalışmada, koronavirüse yakalanan çocuklarda daha sonra ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara kadar gidebilen MIS-C hastalığına dair önemli bulgular tespit edildi. Yapılan çalışmada, koronavirüs geçirmiş ve daha sonra ortaya çıkan MIS-C hastalığının tanı ve tedavisinde gerekli hazırlıkların önceden yapılmasında yol gösterici olabilecek önemli veriler de elde edildi. Bu çalışma ile çocuklarda tanımlanan MIS-C hastalığında cilt bulgularının hastalığın ciddiyeti konusunda ipucu verebildiği ortaya çıktı. Ayrıca Covid-19'un vücutta sessiz halde bekleyen uçuk gibi diğer virüsleri de aktif hale getirebildiği gözlemlendi. Elde edilen sonuçların koronavirüs ilişkili yeni hastalıkların anlaşılmasında yol gösterici olacağı belirtildi. Öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırma, uluslararası bir dergi olan 'The American Journal of Dermatopathology'in Ocak 2022 sayısında özgün araştırma makalesi olarak yayımlandı.
Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, koronavirüsün seyri sırasında vücutta başka hastalıklara da neden olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de çocuklarda görülen MIS-C dediğimiz türde. MIS-C, birden fazla organı tutup, iltihaplandırdığı değerlendirebilen bir hastalık. MIS-C hastalığı özelikle koronavirüsü belirtili ya da belirtisiz geçiren çocuklarda ortaya çıkabiliyor ve çok şiddetli bir hastalık. Bugüne kadar hastanemizde 100 civarında çocuk hasta tespit ettik. Çocuklardan bir kısmının koronavirüs geçirirken belirti verdiğini bir kısmının ise hastalığı belirti vermeden geçirdiğini belirledik. Çocuklarda koronavirüsün daha az hastalık yaptığı, erişkin kadar ağır seyretmediği gibi bir inanış var. Oysaki koronavirüsü atlatan bazı çocukların yakalandığı MIS-C ile çok şiddetli bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tablonun içindeki bileşenler başlangıçta kalpte sıvı toplanmasına neden olan kalp tutulumu, kalp kasının kasılmasının bozulması, koroner damar dediğimiz kalbi besleyen damarların iltihaplanması ve bozulması gibi belirtiler kalbin etkinliğinin düşmesine neden oluyor. Böbreklerin ve bağırsakların tutulması, küçük damarlara pıhtı atması gibi durumlar ortaya çıkıyor. Hastaların büyük çoğunluğunda yüksek ateş olurken, ateş ile birlikte deride döküntü ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.  
'ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS SAKLI VİRÜSLERİ TETİKLİYOR'
Deri döküntülerinde inceleme yaptıklarını ifaden eden Prof. Dr. Selçuk Yüksel, "Bu döküntülerden aldığımız küçük parçalarda inceleme yaptık. İnceleme yaptığımız parçalarda gördük ki, bazı bulgular hastalığın şiddetine çok önemli yol gösterebiliyor. Normalde virüsler başka virüsü tetiklemez. Ancak bu virüs MIS-C hastalığı yaptığı zaman vücudumuzda uçuk gibi saklı kalan virüslere de tetikliyor. Bundan öte, bu küçük damar incelemelerinde de damarların pıhtıyla kaplandığını ve bunların daha ağır seyrettiğini bulduk. MIS-C hastalığı ölümcül bir hastalıktır" dedi.
Anne ve babalara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, çocuklarda ciltte döküntü ve ateş olduğu zaman Covid-19 geçirsin ya da geçirmesin, temaslı olsun ya da olmasın, ateşle birlikte ve döküntü söz konusuysa mutlaka en yakın doktora başvurulması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-29 12:48:10

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