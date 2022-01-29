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Büyükşehir 3 yılda 50 bin 576 sokak hayvanını misafir etti Can dostlar 5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyor

İHA

Büyükşehir 3 yılda 50 bin 576 sokak hayvanını misafir etti Can dostlar 5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyor

Türkiye’de sokak hayvanları için yapılan en modern ve büyük tesislerden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi 3 yıldır can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Kompleks bugüne kadar 50 bin 576 sokak hayvanını misafir etti.
Denizli’de 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ilk misafirlerini ağırlamaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı bugüne kadar 50 bin 576 sokak hayvanı misafir etti. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 135 bin metrekare alana kurulu Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan tesis sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da el uzatarak, yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, vaşak, sincap ve leylek gibi yüzlerce hayvanın da tedavisini yaparak yaşama döndürdü.

2021 yılında 1276 can dost sahiplendirildi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda 2021 yılında ise 7 bin 846 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirilirken 6 bin 382’sinin de aşıları yapıldı. 3 bin 597 kısırlaştırma işleminin yanı sıra yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, vaşak, sincap ve leylek gibi 283 yabani hayvanında tedavisi gerçekleştirildi. Tüm bu rakamların yanında 2021 yılında bin 276 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Minik Kalpler Can Dostlarımız atıyor projesi kapsamında ise 41 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim edildi.

Başkan Zolan: “Onlar bize emanet”
Türkiye’nin parmakla göstereceği bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Hayvanlar da bu dünyanın bir parçası, onları aç, susuz, sevgisiz ve sahipsiz bırakmamak gerekiyor. Bu düşünceyle bu projemizi gerçekleştirdik. Burada can dostlarımız neye ihtiyaç duyar, nasıl yaşar ve rahat eder ona göre hareket ettik. Çünkü onlar bize emanet. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirebilmesi için seyir terası, dinlenme alanları gibi bölümler de yaptık. Çok detaylı düşünülmüş bir proje. Denizlimizde hayvan sevgisini en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Allah'ımın yarattığı canlılara sahip çıkmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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