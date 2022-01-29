Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor

Denizli’de park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Aracını demir bariyerlere girmiş bir şekilde bulan ve yaklaşık 20 bin TL masrafı olan sürücü ise, 1 aydır kayıplara karışan kişiyi arıyor.



Olay, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 U 8004 plakalı hafif ticari aracını çocuk parkının yanına park eden Emel Andaç, ardından arkadaşlarının yanına gitti. Bu sırada plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen araç, Andaç’ın park halindeki hafif ticari aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 1 saat sonra aracının yanına gelen Andaç, karşılaştığı manzara sonrası şok oldu. Aracının demir bariyerlere girdiğini ve hasar olduğunu gören Andaç, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tutanak tutarken, aradan geçen 1 aylık süreye rağmen kaçan sürücüye ulaşılamadı. Güvenlik kameralarından sonuç alamayan Andaç, aracına çarpıp kaçan sürücüyü aramaya devam ediyor.



“20 bin TL’lik masrafım var”

1 ay geçmesine rağmen kaçan kişilerin bulunamadığını belirten Emel Andaç, “Aracımı düzgün bir şekilde park ettim ve arkadaşlarımın yanına gittim. Geri döndüğümde aracımın demir bariyerlere girdiğini ve ortada kimsenin olmadığını gördüm. Polisler geldi tutanak tuttular. 1 geçmesine rağmen kaçan kişi bulunamadı ve aracımda 20 bin TL masraf var” dedi.

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