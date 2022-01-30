Denizli'de 2 evde yangın

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğinde başka bir eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, iki evde hasar oluştu.
Haydar Mahallesi'nde Ramazan Köroğlu'na ait evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki Fikret Köroğlu'na ait eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. İki evde hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN
2022-01-30 17:52:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.