Fiyat farkı kararnamesi inşaat sektörüne can suyu oldu

– Pandeminin ülkemiz ve dünyada yol açtığı ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi olan inşaatta, hükümetin almış olduğu kamu sektöründe resmileşen fiyat farkı kararnamesi memnuniyetle karşılandı.



Denizli merkezli olarak uzun yılardır Ege ve Akdeniz bölgelerinde kamu sektöründe hizmet üreten İnşaat Yüksek Mühendisi Kadir Gökhan Yıldırım, pandeminin inşaat sektörüne olan etkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Küresel ekonomi dalgalanmaların sektörü olumsuz etkilediği belirten Yıldırım, “Ülke ekonomisi için önem arz eden lokomotif sektörün başında gelen inşaat sektöründe son zamanlarda yaşanan maliyet artışları, yakın dönemde yaşanan kur etkisi ve benzeri etkenler nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Zamlarla birlikte iyice fiyatlanan çimento, beton, demir kalemlerindeki artışlar hazırlıksız ve zor süreçleri beraberinde getirmiştir. Devam eden projeler için yansıtılamayan zam oranları ile birlikte yeni projeler için de hem özel hem kamu da özellikle anahtar teslim noktasında alınan işlerde öngörülen proje maliyetlerinin çok kısa sürede yükselmesi ve sabit olmayan malzeme fiyatları nedeniyle teklif verilemez hale gelmiştir. Üretici ve tedarikçiler fiyatı sabitleyemedikleri için alışık olduğumuz 710 gün fiyat teklifi süreçlerini artık günlük hatta saatlik olarak revize etmişlerdir” diye konuştu.



Bu noktada hükümetin atmış olduğu ve atacağı adımların önemli olduğuna dikkat çeken Yıldırım “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetimizin atmış olduğu kamu sektöründe 19 Ocak 2022 tarihinde resmileşen fiyat farkı kararnamesi sektöre can suyu olmuştur, şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim Bankalarında sektöre yönelik kredi paketleri ile desteklemesi çok önemlidir. Sonuç olarak piyasanın oturmasıyla birlikte inşaat sektörünün özlenen canlı dönemlerine tekrar kavuşması en büyük beklentimizdir” şeklinde konuştu.

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