Kayak merkezinde afete karşı acil eylem planı yapıldı

Denizli Kayak Merkezi’nde vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için önlemlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tüm olumsuzluklara karşı da “öncelik güven” ilkesiyle acil durum eylem planlarını güncel tutuyor.



Denizli Kayak Merkezi’nde yaşanabilir olumsuzluklara karşı her türlü güvenlik önlemini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölge için afet eylem planı güncelleme çalışması yapıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Denizli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede yaşanabilecek çığ gibi olumsuzluklara karşı acil durum eylem planı güncelleme çalışması yaptı. Ekipler, Denizli Kayak Merkezi’nde kar yağışı kaynaklı olabilecek olumsuzlara karşı hazırlık safhalarının incelenmesi, çığ riski noktalarının belirlenmesi, çığ felaketi anında ve sonrasında yapılacak çalışmaların gözlenmesi, arama kurtarma ekiplerinin karda kurtarma düzeylerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi gibi çalışmaları yerinde inceleyerek



Her türlü yaşanabilirlik düşünülüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü ihtimal düşünerek afet eylem planı hazırladıklarını kaydetti. Başlı, “Denizli Kayak Merkezi’nde herhangi bir çığ ihtimaline karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve JAK ekipleri ile beraber keşif çalışmaları yaptık. Burada kar sondajı şeklinde örnekler alacağız daha sonra arazi taramasıyla beraber acil durum eylem planlarımızı tekrar güncelleyeceğiz. Olmasını istemeyiz ama olması durumunda ekiplerimiz en hazır şekilde burada mahsur kalan veya afete maruz kalan vatandaşlarımıza en hızlı şekilde müdahalemizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

