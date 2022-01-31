Çocuklar İçin El Ele Federasyonu üyeleri bir araya geldi

Türkiye'de bir ilk olan Türkiye Koruyucu Aile Derneklerinin birlikte kurdukları El Ele Federasyonu ile ilgili Denizli’de toplantı gerçekleştirildi.



Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Hakan Vural, Proje Koordinatörü Petek Üzülmez ve Ayfer Doğan, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'de bir ilk olan Türkiye Koruyucu Aile Derneklerinin birlikte kurdukları El Ele Federasyonu ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ayfer Doğan, “Tam 13’üncü yılı doldurmak üzereyiz. Denizli Koruyucu Aile Derneği olarak çalışmalarımız sürdürüyoruz. Eğer bir sivil toplum var olacaksa mutlaka değişim ve dönüşüme hizmet etmelidir. Yani faaliyetlerimiz bu anlamda olmadır. Bugün alana dahil farkındalığımız var. Bende koruyucu aileydim. Bu sistemin içerisinde olmama rağmen bilmiyordum. Bu sistemin içerisinde olmam yeni projeleri öğrenmemde işime yaradı. Öğrenince alana karşı ihtiyaçlarımız ortaya çıktı. Bu kapsam Türkiye’de ve uluslararası alanda Denizli Koruyucu Aile Derneği olarak alanda 8 tane proje yürüttük. Bizler yapılan projenin bir parçasıyız. İlerleyen dönemlerde Denizli Koruyucu Aile Derneği olarak alanda bulunan sivil toplum örgütlerine öncülük ettik. Yeni SSK’ların oluşmasını sağladık. Bugün Türkiye’de 17’den fazla sivil toplum örgütü oluşturdum. Denizli Koruyucu Aile Derneği olarak bu alanda değeri büyük olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bu alanda faaliyet sürdüren STK’ları bir araya getirerek ağ oluşturduk. Bugün çocuklar için El Ele ile başladığımız proje kapsamında Denizli Koruyucu Aile’nin kalbinden 8 Kasım 2021’de doğdu” dedi.

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