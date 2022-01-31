Denizli’de vaka sayısı 2 hafta da yüzde 70’in üzerine çıktı Denizli’de haftalık vaka sayısı artarak devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre vaka sayılarını 15 ile 21 Ocak arasındaki sonuçları belli oldu. Denizli’de 100 bin kişi de görülen haftalık vaka sayısındaki artış 2 haftada yüzde 70’in üzerine çıktı.



Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık raporda, 15 ile 21 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 84,4’lük aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı.



25 ile 31 Aralık tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 266,02 olarak gerçekleşen kentte, 15 ile 21 Ocak tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 336,82 yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısı 2 haftada yüzde 70,8’lik artış oldu. Artan vaka sayıları Denizlili vatandaşları tedirgin etti.

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