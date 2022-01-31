Kaçak ürün getiren şüpheliler polis tarafından yakalandı

Denizli’de tütün ve alkol kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarından adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramada; 280 paket kaçak sigara, 40 litre etil alkol, 80 adet alkol yapım kiti, 14 litre votka, 15 litre viski, ve 382 litre şarap ele geçirildi.



Öte yandan ekipler, yaptığı bir diğer operasyonda ise, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 8 yıl 4 ay ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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