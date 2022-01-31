Denizli’de çeşitli suçlardan yakalanan 106 şüpheliden 83'ü tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 50 bin 894 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 83 kişi tutuklanırken, asayiş olaylarında 106 şüpheli yakalandı.



Denizli’de polis ekipleri tarafından 24 ile 30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 50 bin 894 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 83 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 106 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen toplam bin 905 TL para ele geçirildi.

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