Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik alan düşme hattının 3 puan üstündeki Kızılcabölükspor, yarın evinde Play-Off hattında yer alan 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak. Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta 21 puanla 15'inci sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 32 puanı bulunan 5'inci basamaktaki rakibini yenerek namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2022-02-01 11:24:45



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