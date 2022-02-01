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Vaka sayılarındaki yüzde 27'lik artış vatandaşı tedirgin etti

İHA

Denizli'de 100 bin kişi de görülen haftalık vaka sayısındaki artış, son 2 haftada yüzde 27'lik 336,82'ye yükseldi. Vaka sayısındaki ciddi artıştan tedirgin olan vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Vaka sayılarındaki yüzde 27'lik artış vatandaşı tedirgin etti

Denizli’de 100 bin kişi de görülen haftalık vaka sayısındaki artış, son 2 haftada yüzde 27'lik 336,82'ye yükseldi. Vaka sayısındaki ciddi artıştan tedirgin olan vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık raporda, 15 ile 21 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayıları ciddi oranda arttı. Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 84,4’lük aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı. 25 ile 31 Aralık tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 266,02 olarak gerçekleşen kentte, 15 ile 21 Ocak tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 336,82 yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısında 2 haftada yüzde 27’lik artış oldu. Vaka sayısının artması sonrası tedirgin olan vatandaşlar, önlemlere dikkat etmeyenlere uymayanlara sitem ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini istedi.

“Maske takmayanları uyardığımızda şiddete başvuruyorlar”
Kentte maskeyi çok fazla vatandaşın kullanmadığını söyleyen Cemal Böcek, maskesiz vatandaşları uyardığı zaman şiddetle karşılaştığını anlattı. Böcek, “Maskeyi çok kullan yok. Vatandaşlar aşı olduğu için çabuk geçeceğini zannedip maskeyi çıkartıyor. Maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği müddetçe tabi vaka sayısı artmaya devam edecek. Büyükşehirler de dikkat edilse de kırsal bölgelerde kurallara uyduluğunu düşünmüyorum. Maske takmayanları uyardığımızda şiddete başvuruyorlar. Maske takmayan vatandaşları takmasını rica ediyorum” dedi.

“Maskesiz insanlar herkesin sağlığını riske atıyor”
Toplum içine çıkan vatandaşların pandemi kurallarına uymasını gerektiğini belirten Çiğdem Keskin de, çevresinde birçok kişinin maske takmadığını ifade etti. Keskin, “Çevreme baktığım zaman çok kişide maske göremiyorum. Otobüs içinde sadece maske tam takıldığını görüyorum. Bunun nedeni de uyarılmasından kaynaklı. Vatandaşların kalabalık yerlere çıktığı zaman maske takmaları gerekiyor. Çünkü sadece onlar yok. O alanda herkes var. Maskesiz insanlar herkesin sağlığını riske atıyor. Bence toplum içine çıkan herkes maske takması gerekiyor” diye konuştu.

“Birçok kişi aşı olduğu için maske ve mesafeye uymuyor”
Korona virüsün tırmanışa geçmesini sosyal mesafe ve maske kurallarına bağlayan Sevgi Taş ise, aşı olan vatandaşların rehavette kapıldığına dikkat çekti. Taş, “Birçok vatandaşın sosyal mesafe ve maske kurallına uymadığı için artış yaşanmasına neden oldu. Maske takmayanlarını uyardığımız da tepki ile karşılaşıyoruz. Ben daha çok otobüs ve marketlerde pandemi kurallarına uyulmadığını düşünüyorum. Maskeyi takın veya mesafeye uyun dediğimde sana mı düştü diyorlar. Biran önce maske ve mesafeye dikkat etsinler. Bizler de artık vakaların bitmesini istiyoruz. Birçok kişi aşı olduğu için maske ve mesafeye uymuyor. Aşı olan vatandaşlar da biraz rahat davrandığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Korona virüsün hayatımızın bir parçasıymış gibi davranılıyor”
Denizli'den yaşayan vatandaşların Korona virüsü normal bir salgın olarak değerlendirdiğini düşünen Koray Koçyiğit de, pandemi kurallarına uymayan vatandaşlara tepkili olduğunu dile getirdi. Koçyiğit, şunları kaydetti:
"Vaka sayısındaki artışın sebebi kimsenin sosyal mesafeye dikkat etmemesinden kaynaklı. Sanki Korona virüsün hayatımızın bir parçasıymış gibi davranılıyor. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Kimse maske takmıyor. Pandemi kurallarına dikkat edilmiyor. Bu kurallar her yerde yazılıyor. İnsanlar biran önce kurallara uyması lazım. Artık şu korona virüsten kurtulalım”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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