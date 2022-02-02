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Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış

DHA

Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede sanığın, Şebnem'i kıskançlık nedeniyle öldürme planı kurduğu ve cep telefonunun notlar bölümünde uyurken öldüreceğine dair yazı bulunduğu kaydedildi. Zıbıncı'nın, olay günü Şirin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada kız arkadaşının "Furkan yapma, sen böyle biri değilsin" diye bağırdıktan sonra "Ölmeden son bir defa öpeyim" demesine rağmen eylemine devam ettiği belirtildi.
Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BOĞAZA ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Furkan Zıbıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, otopsi sonucu Şirin'in vücudunda öldürücü boyutta olmayan 11 kesici alet yarası olduğu, ölümün boğazdan alınan bıçak darbesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay günü birlikte yemek yiyip, büfeden alışveriş yaptıktan sonra gece gittikleri aparttan Zıbıncı'nın saat 06.00 sıralarında koşarak kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de iddianamede yer aldı. Suç aleti kanlı bıçak ile olay yerinde bulunan sarı saplı başka bıçakta yapılan incelemede parmak izine rastlanılmadığı da kaydedildi. İddianamede, öldürülen Şirin'in incelemek üzere kriminale gönderilen cep telefonun şifresinin mevcut bilişim programları ve cihazları ile kırılamadığından içindeki verilere ulaşılamadığı belirtildi. 
CİNAYETİ CEP TELEFONUNA NOT ALMIŞ
Alınan kan örneğine göre 0.10 promil alkollü olduğu ancak uyuşturucuya rastlanılmadığı belirlenen Furkan Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Sevdiklerim haklarını helal etsinler. Asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim bensiz başarırsınız. Sevdiğim kız Şebnem şu anda yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin. Ben zaten bu hayatta bir boşluktum. Zamanla siz de alışırsınız. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu da iddianamede yer aldı.
İddianamede, Furkan Zıbıncı'nın polis ve savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Birlikte gittikleri apartta alkol aldıkları Şebnem Şirin evlenip, hamile kalmak istediğini ancak kendisinin bunu reddetmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten Zıbıncı'nın ifadesinde "Şebnem, bıçakla bana saldırdı. Şebnem'i kolundan tuttum. Arbedede yere düştük. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçtım" dediği kaydedildi.
CİNAYETİ BABASINA İTİRAF ETMİŞ
İddianameye göre ayrıca İsmail Zıbıncı, oğlunun kendisini arayıp cinayeti söylediğini belirtti. Velayeti annesinde olduğu için ara sıra görüştükleri oğlu Furkan'ın olay tarihinde saat 06.30'da kendisini aradığını belirten Zıbıncı da ifadesinde "'Baba başım dertte. Çabuk gel. Konuşmamız lazım, kız arkadaşımı öldürdüm' dedi. Yanına gittiğimde ise 'Kız arkadaşını öldürdüm, şu an apartta. Beni buralardan götür, kurtar' diyerek yardım istedi. Aparta baktığımızda kanlar içinde bir kadın görüp 112'yi aradık" dedi.
Soruşturma kapsamında ifade veren Berkan Zıbıncı da ağabeyi Furkan'ın, Şebnem Şirin ile birkaç kez ayrılıp barıştıklarını, ayrıldıkları dönemde ağabeyinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
'YARDIM EDİN, ÇIĞLIĞINI DUYDUM'
İfadesi alınanlardan Mustafa adlı kişinin de Furkan'ın, aldatılma korkusuyla zaman zaman Şebnem'in evinin ışıklarını kontrol ettiğini, olay tarihinde kendisini arayıp, kız arkadaşını öldürdüğünü ve kaçması gerektiğini söylediğini, yüz yüze geldiklerinde ise önce boğduğunu ardından da bıçakladığını söylediğine iddianamede yer verildi.
Olay günü apartta olan yabancı uyruklu Viktoriy isimli kişinin de Zıbıncı ile Şirin'in kaldığı odadan saat 03.00 sıralarında bağrışma seslerinin geldiğini belirterek, "Furkan, 'Özür dilerim bir daha yapmayacağım' diyordu. Saat 06.00 sıralarında ise önce kadın çığlık sesi geldi ardından da 'Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin' çığlığını duydum. Şebnem, 'Ölmeden son bir defa daha öpeyim' dedikten sonra sesler kesildi ve saat 06.10 sıralarında polisler olay yerine geldi ve defalarca kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca gittiler" dediği iddianamede belirtildi.
İfadesine başvurulan Dilan adlı kişinin ise Furkan'ın babasıyla olan sorunları nedeniyle kendisine kesici aletlerle zarar verdiğini, Şebnem'i kaybetme korkusu olduğunu, kız arkadaşının ayrılmak istediğini ancak Furkan'ın zarar vermesinden korkup ayrılamadığını söylediği de iddianameye girdi.
CEP TELEFONUNDAKİ BİLGİLERİ SİLMİŞ
Toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda savcı, sanığın önceden beri psikopatik davranışlarda bulunduğunu, bileklerini kestiğini, bunları da Şebnem'e attığı fotoğraflarla gösterdiği, kız arkdaşını kıskançlık nedeniyle öldürme planı kurduğunu ve cep telefonunun notlar bölümünde Şebnem'i uyurken öldüreceğine dair not bulunduğunu kaydetti. İddianamede sanığın, Şebnem'i aparta götürdüğü, uyuduğu sırada canavarca hisle eziyet çektirerek defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada uyanan Şebnem'in 'Furkan yapma. Sen böyle bir insan değilsin' dedikten sonra 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmasına rağmen sanığın eylemlerine devam ettiğinin altı çizildi. Şebnem'i öldürdükten sonra sanığın tasarladığı plan çerçevesinde olay yerinden kaçıp cep telefonundaki bilgileri sildiğine de iddianamede dikkat çekildi.
Savcı, sanık Furkan Zıbıncı'nın 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-02-02 10:03:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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