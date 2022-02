Liderliğe göz diken Genç Horozlar, gözünü Eyüp maçına kilitlendi Sarıçam, “Üst taraflardaki takımlara karşı daha iyiyiz”

TFF U19 1. Ligi’nin 16’ncı haftasında kendi evinde Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor U19 takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam nezaretinde sürdürüyor. 2 maç eksiğe rağmen liderle 6 puanlık farklı bulunan gençler, maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.



U19 Gelişim Ligi'nde geride kalan 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan ve topladığı 22 puan ile 6’ncı sırada bulunan A. Denizlispor, 16’ncı haftada oynanacak olan Eyüpspor maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Takımın performansı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, asıl amaçlarının üst tarafa futbolcu yetiştirmek olduğuna dikkat çekerek; “Covid probleminden dolayı A takımına 89 civarı futbolcu göndermiştik. Bandırmaspor maçında da yararlandılar. Daha sonra A Takımında hoca değişikliği oldu ve Mesut Bakkal hocamız geldi. Mesut hocam oyuncuları değerlendirdi. Şu anda da yukarıda bir kalabalık oldu. Otuz civarı futbolcu oldu. Bizde sürekli alt yapı koordinatörümüzle istişare halindeyiz. Şu anda yukarıya gönderdiğimiz dört oyuncu tekrar takıma katıldı. Bizimle devam edecek. Dört oyuncumuz da orada devam ediyor. Ama duruma göre pozisyona göre yine bizden oyuncu isteyeceğini söyledi. Bu şekilde oyuncularımız devamlı gözetim altında bulunacak” dedi.



“Rakibin kim olduğu hiç önemli değil”

Ligin 16’ncı haftasında oynanacak olan Eyüpspor maçını da değerlendiren Sarıçam, “Ligin Bizim için rakibin kim olacağı hiç önemli değil. Biraz önce futbolcularla toplantı yaptım onlarla bunları konuştuk. Rakibin kim olduğu hiç önemli değil. İlk sıradaki takım ile son sıradaki takıma da aynı şekilde konsantre olmak zorundayız. Çünkü baktığımız zaman biz bunun ceremesini çektik. Ligin sondan üçüncü sırasındaki Menemenspor’a deplasmanda 10 kaybettik.

Ligin son sırasındaki 4 takıma 5 puan bıraktık. Yukarıdaki takımlardan puanları topluyoruz ama alt sıralardakilere karşı puan kaybediyoruz. Bunun konsantre ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Tabi bununla ilgili kendimizi eleştiriyoruz. Rakip seçmemek gerekiyor. Neticede sahaya Eyüpspor’da 11 kişi çıkacak bizde. Bu nedenle o gün kim daha iyi hazırlandıysa, kim daha çok istediyse, kim daha iyi konsantre olursa, kim günündeyse, kim sahada istediklerini daha çok yaparsa maçı o kazanacak” diye konuştu.



“Takımda bütün futbolcular her zaman hazır”

İçeride iyi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Sarıçam, “İçeride uzun zamandan beri Bursaspor maçından bu yana mağlubiyetimiz yok. Çok şükür iyi gidiyoruz. Çocukların form grafiği gün geçtikçe yukarı çıkıyor. Çocuklardan çok memnunum. Yedek kalan oyuncular bir bakıyorsun şans verildiğinde bunları çok iyi değerlendiriyorlar. Her zaman hazırlar. Kadroda bulunan bütün oyuncuların hazır olması gerekiyor. Onlara bunları anlatıyoruz. Çok şükür onlarda bu konuda bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadılar. Her zaman hazır vaziyetteler. Oynatmak için sahaya sürdüğümüzde gereken neyse yapacaklarına inanıyorum. Hepsine çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.



“Takımda uyum çok güzel bu da başarıyı getiriyor”

Yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Emre Furtuna da, geçen sezona göre daha iyi olduklarına dikkat çekerek; “Gerek hoca gerek takım olarak farklı bir sezon oluyor. Takımda uyum üst seviyede. Bir aile gibiyiz. Bu bizim sahadaki performansımıza yansıyor. Sahada hepimiz bir birimiz için mücadele ediyoruz. Saha içinde kardeşlik dostluk birlik beraberlik var. İnşallah bu seneyi iyi bir yerde bitirip iyi yerlere gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

