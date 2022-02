Müftü Aşık; “Üç ayları bir fırsat olarak değerlendirelim”

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, mübarek üç ayların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek; “Denizli’miz, ülkemiz ve bütün İslam aleminin salgından kurtulmasını ve sıkıntılarımızın giderilmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.





Bünyesinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını barındıran rahmet, bereket ve mağfiret zamanı mübarek üç aylara girildiğini müjdeleyen Müftü Mehmet Aşık, “Bu mübarek günleri Rabbimize şükretmenin bir fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının, bizlere emanet olarak verilen, sınırlı ve hesaba tâbi olan hayatımızı, manen gözden geçirmeye, kusurlu davranışlarımızı tamir etmeye, manevi hayır ve her neşeye ermeye, günahlarımızdan arınmaya, manen bizi yükseltecek olan hayır ve hasenatlarımızı arttırmaya, Allah Resul’ünün ‘Allah'ım bizlere Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır’ duasına nail olmaya ulaştırmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Her zaman bizler için hayatı sorgulama vesilesi ve yegane rehberimiz Kur’anı Kerim ile hemhal olma fırsatı sunan feyzi, bereketi ve ikramı bol olan kutlu zaman dilimlerimizden mübarek Regaib gecesini, 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Bu gecenin Denizli’miz, ülkemiz ve bütün İslam aleminin salgından kurtulmasına ve sıkıntılarımızın giderilmesine vesile olmasını, Ensar vasfı taşıyan milletimizin, ülkemiz içinde ve sınırlarımızda çadır kentlerde yaşayan muhacirlere kol kanat gerebilmesini, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşliğimizin daha güçlü olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.



Ölümün akıllardan hiç çıkarılmamasını ve ebedi aleme hazırlık için üç aylar ve tüm zamanları en iyi şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden Müftü Aşık, sözlerini şu duayla tamamladı:

“Ülkemizde ve tüm dünyada yaşayan mümin kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizlere Ramazan ayına, huzurla, bereketle ve sükûnla ulaşmayı nasip eyle. Allah’ım; ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altında tutan salgın afetinden bizleri, halkımızı ve tüm insanlığı emin ve muhafaza eyle. Salgında vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eyle. Dünyanın dört bir yanında ve mazlum coğrafyalarda hayatta kalma mücadelesi veren mazlumlara, biçarelere, yetimlere yardım eyleyip bizleri de onlara kol kanat gerenlerden eyle. Şu kış günlerinde bizler sıcacık evlerimizde otururken karlar altında kalıp, çöken çadır evlerde yaşamak mecburiyetinde bırakılan kardeşlerimizin içinde bulundukları durumu anlayabilmeyi ve onlara yardım elimizi uzatabilmeyi bizlere nasip eyle. Ülkemiz ve mazlumlar adına zalimlere, terör şebekelerine karşı canla başla mücadele eden kahraman ve şanlı ordumuzu, polisimizi ve güvenlik güçlerimizi her tür bela, terör ve afetlerden emin ve muhafaza eyle. Kendilerine merhametinle muamele eyle. Ruhlarını şad, makamlarını ali eyle. Ülkemiz üzerinde çirkin emelleri olan, bizleri bölüp parçalamak isteyen hainlere, teröristlere ve terör destekçilerine fırsat verme. Ailelerine bizlere ve tüm ülkemize sabır, metanet ve sağlık ihsan eyle. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şühedamıza rahmet eyle”

