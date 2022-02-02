Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Rıdvan Çelik'in, kullandığı belediye otobüsünün koltukların arasında çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı. Para, sahibine teslim edildi.

Teleferik-Servergazi Hastanesi hattında çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BL 395 plakalı otobüsün şoförü Rıdvan Çelik, dün sabah saatlerinde son durağa ulaştığında mola verdi. Araçta genel temizlik ve kontrol yapan Çelik, koltukların arasında poşet buldu. Çelik, önc çöp olduğunu düşündüğü poşetteki parayı fark edip, müdürüne bildirdi.

Paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark edip durumu eşine bildirdi. Paranın otobüste düşmüş olabileceğini düşünen Bilginç ailesi, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'yi arayıp kayıp ihbarı yaptı. Şükran Bilginç´e şoförün parayı bulduğu söylendi.

Davet edilen Şükran Bilginç'e, parasını Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve şoför Rıdvan Çelik teslim etti. Çelik'e teşekkür eden Şükran Bilginç, "Eşim hemen belediyemizi aradı ve ondan sonra paramızı aldık" dedi.

Çelik ise son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, "Hatta, çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım, hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Paranın sahibi belli olunca kendisine teslim ettik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-02-02 15:24:02



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