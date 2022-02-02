Ölü bulunan Oğuzhan, kalp krizi geçirmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölü bulunan Oğuzhan, kalp krizi geçirmiş

DHA

Ölü bulunan Oğuzhan, kalp krizi geçirmiş


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla birlikte kaldığı apart dairesinde ölü bulunan Oğuzhan Çalhan'ın (25) kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Olay, dün Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçak imalatı yapan firmada işçi olarak çalışan Oğuzhan Çalhan'ı, apart dairesinde birlikte kaldığı kız arkadaşı Serpil K. (24), uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalhan'ın öldüğünü belirledi. Çalhan'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, kız arkadaşı da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Çalhan'ın cesedi de otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopside Çalhan'ın, kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalhan'ın cenazesi, bugün Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-02-02 18:00:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu için ilk adım ...
Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı Kızılcabölükspor: 0 - 52 Orduspor FK: 0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan ...
DTO’nun geniş katılımlı toplantısı büyük ilgi gördü Denizli Ticaret Odası (DTO), Meclis Üyeleri ile Meslek Komitelerini topladı
YEREL HABERLER DTO’nun geniş katılımlı toplantısı büyük ilgi ...
Kızılcabölük - Orduspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölük - Orduspor (FOTOĞRAFLAR)
Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı
YEREL HABERLER Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL ...
Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı
YEREL HABERLER Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL ...
Denizli'de '2.2.22' çılgınlığı Nikahı özel olsun diye 3 yıldır bu günü bekledi Bin yılda bir gelen özel tarihi kaçırmak istemeyen yüzlerce çift, nikah dairelerine koştu
YEREL HABERLER Denizli'de '2.2.22' çılgınlığı Nikahı özel olsun diye ...
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK: 0-0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK: 0-0
Kayıp genç için dağda komandolarla arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Kayıp genç için dağda komandolarla arama çalışması ...
Müftü Aşık; “Üç ayları bir fırsat olarak değerlendirelim”
YEREL HABERLER Müftü Aşık; “Üç ayları bir fırsat olarak ...
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2021’den sonra yeni yıla da artışla başladık" Denizli ihracatta 8. oldu
YEREL HABERLER DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2021’den sonra yeni ...
Yurtdışı üzerinden yayın yapan internet adreslerine erişim engeli
YEREL HABERLER Yurtdışı üzerinden yayın yapan internet adreslerine ...
Denizli Berberler Odası yeni yönetimini belirliyorö
YEREL HABERLER Denizli Berberler Odası yeni yönetimini belirliyorö
Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan genç kalp krizinden ölmüş
YEREL HABERLER Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan genç kalp ...
Şebnem Şirin'in son sözleri ortaya çıktı Şebnem’i vahşice öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi
YEREL HABERLER Şebnem Şirin'in son sözleri ortaya çıktı Şebnem’i ...
Çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı Şoförden alkışlanacak davranış
YEREL HABERLER Çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı Şoförden ...
Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış
YEREL HABERLER Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış
Liderliğe göz diken Genç Horozlar, gözünü Eyüp maçına kilitlendi Sarıçam, “Üst taraflardaki takımlara karşı daha iyiyiz”
YEREL HABERLER Liderliğe göz diken Genç Horozlar, gözünü Eyüp maçına ...
Jandarma olayların yüzde 98,5’ini aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma olayların yüzde 98,5’ini aydınlattı
Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi Ecocotton’dan Ecocotton, sevgililere özel sepetlerle 14 Şubat'ta alternatif oluşturdu
YEREL HABERLER Sevgililer Günü için en güzel hediye tavsiyesi ...
Bitkisel ve hayvansal atıklar gübreye dönüşecek Atık Bertarafı ve Kompost Gübre Tesisi ile yılda yaklaşık 2 milyon TL tasarruf
YEREL HABERLER Bitkisel ve hayvansal atıklar gübreye dönüşecek Atık ...
Çameli sakinliğin şehri olacak Çameli Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Çameli sakinliğin şehri olacak Çameli Belediyesi ...
Denizlispor zor günleri birliktelikle aşacak Denizlispor’dan başkanlara ziyaret
YEREL HABERLER Denizlispor zor günleri birliktelikle ...
Beyin kanamasından ölen kadının organları 3 hastaya umut oldu Denizli'de geçen yıl 33 ölüm olayında 20 organ bağışı gerçekleşti
YEREL HABERLER Beyin kanamasından ölen kadının organları 3 hastaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.