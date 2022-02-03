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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurumlar Denizli turizmi için güçlerini birleştirdi

İHA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in başkanlığında "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Lansman Toplantısı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni" gerçekleştirildi. Yapılan sunumların ardından protokol imzaları Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere kurul üyeleri tarafından atıldı.

Kurumlar Denizli turizmi için güçlerini birleştirdi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Lansman Toplantısı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni” gerçekleştirildi. Yapılan sunumların ardından protokol imzaları Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere kurul üyeleri tarafından atıldı.

Denizli Valiliğinde düzenlenen “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Lansman Toplantısı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni” toplantısı ve imza törenine, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ile ilgili meslek odalarından yetkililer katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde, Denizli’nin turizm potansiyelini arttırmak için paydaşların bir araya gelerek sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantı, kurulun çalışma şekli ve genel esaslar üzerine bilgilendirme sunumu ile başladı. Sunumun ardından toplantı, Vali Ali Fuat Atik’in başkanlığında, Denizli turizmi ve tanıtım faaliyetleri hakkında paydaş kurum ve meslek odalarının yetkililerinin istişareleri ile devam etti. Toplantı, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri tarafından iş birliği protokolünün imzalanması ile sona erdi.

“Üniversitemiz, özveri göstermeye daima hazırdır”
Toplantıya ilişkin görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları ifade etti; “Denizli, antik çağlardan itibaren verimli toprakları ve doğası ile çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış; gerek doğal güzellikleri gerekse zengin kültürü ile ülkemiz için önemli bir turizm destinasyonu konumundadır. Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerinin yanında, bölgede bulunan diğer antik kentleri, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Bu doğal güzelliklerimizin markalaşması ve dijital platformlarda tanıtımının yapılmasının yanında turizm potansiyeli yüksek daha birçok kültürel değerlerimiz, doğal güzelliklerimiz ile yöreye özgü ürünler ve mesleklerimiz turizm çeşitliliğimize eklenmeye hazırdır. Etkili ve sonuç odaklı bir çalışmanın ortaya konulması için bu konuda Denizli’deki tüm kesimlerin ortak bir amaç etrafından bir araya gelmesi son derece önemlidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kurumlar arası iş birliği konusuna büyük önem veren yönetim anlayışımız ile kabuk değiştiren Üniversitemiz, her konuda olduğu gibi Turizm Fakültemizin alanlarında uzman akademisyenleri ile İlimizin turizm destinasyonunu çeşitlendirmek adına bilimi kullanarak tüm özverisini göstermeye daima hazırdır. Kurumlarımızın da desteği ile Laodikeia ve Tripolis gibi İlimiz turizmi için son derece önemli olan iki antik kentin kazı çalışmalarını yürüten Pamukkale Üniversitesi, ilçelerimizin kültürel değerleri ve yöresel ürünlerinin tanıtılmasında, turizme kazandırılmasında akademisyenlerinin deneyiminden ve bilimin her alanından faydalanmaktadır. İlimiz turizminin geliştirilmesi konusunda tüm paydaşlarla birlikte ileriye yönelik somut adımlar atacağımız ve bu alanda gelecek adına umutlarımızı güçlendiren bir toplantı gerçekleştirdiğimiz inancındayım. Başta Sayın Valimiz Ali Fuat Atik olmak üzere İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nda yer alan kurumlarımızın yetkililerine bu alanda yapacakları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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