Akraba ailelerin haraç kavgasında silahlar konuştu: 1’i ağır 5 yaralı 5 kişi arasında başlayan kavgaya dahil olan yakınları yumruk yumruğa kavga etti Kavgada yaralanan şüphelilerden birinin, bankalar arası transfer merkezi soygununa karıştığı ortaya çıktı

Denizli’de akraba iki aile arasında haraç mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada, silah ve bıçaklar konuştu. 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kavgaya dahil olan aile yakınları, yumruk yumruğa kavga etti. Kavgada yaralanan şüphelilerden birinin arandığı, diğerinin ise bankalar arası transfer merkezi soygununa karıştığı ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; daha önceden yaşanan haraç kesme nedeninden dolayı Bayram Y., kardeşi Doğan Y. ve yakını Veysel D., kendilerinden şikayetçi olan akrabaları Bestami K. ve kayınbiraderi İlhan K.’nin tekstil dükkanının önüne giderek tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda iki husumetli taraf silahlarını ve bıçaklarını çekerek birbirine saldırmaya başladı. Arbede sonucu Bestami K. silahla belinden vurularak kanlar içinde yere yığılırken, diğerleri ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olayın ardından yaralanan Bayram Y., Doğan Y. ve Veysel D. geldikleri araç ile Servergazi Hastanesine giderken, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Bestami K. ve İlhan K.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.



Suç aletlerini etrafa atarak kaçmışlar

Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yeri ve kurşunların isabet ettiği yerde titizlikle çalışmalarını gerçekleştirirken, etraftan ise olayda kullanılan bıçaklar bulundu. Kapsamlı bir şekilde çalışmalarını yapan ekipler, suç aletlerini toplayarak incelemek üzer karakola götürdü.



Aile yakınları birbirine girdi

Polis ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada olay yerinde bulunan aile yakınları ise çıkan tartışmada birbirine girdi. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada, polis ekipleri iki tarafı güçlükle ayırabildi. Yapılan çalışmaların ardından görgü tanıklarını toplayan ekipler ifadelerini almak üzere karakola götürdü.



Şüphelilerden birinin arandığı, diğerinin ise soygun girişimine karıştığı ortaya çıktı

Servergazi Hastanesi’ne giden yaralıların polis ekiplerinin gözetimi altında tedavileri sürdüğü öğrenilirken, Veysel D.’nin arandığı, Bayram Y.’nin ise geçtiğimi yıl 28 Ağustos 2020 tarihinde Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi üzerinde bulunan bankalar arası para transfer merkezine temizlikçi kılığında girerek soygun girişiminde bulunduğu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi ortaya çıktı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Bestami K.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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