Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü kutlanacak

Denizli’de 91 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın onur, gurur ve mutluluğunu aynı ruhla yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, vatan şairi Namık Kemal’in “Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır” sözlerine vurgu yaptı.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Şubat 1931'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Denizli'nin 91yıl önce Ulu Önder Atatürk'ü bağrına basmanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Zolan, "4 Şubat 1931 Denizli’nin bayramı olmuş ve bu tarihi gün hem zihinlere, hem gönüllere hem de arşiv kayıtlarına işlenmiştir. O gün Denizli için unutulmaz bir tarihtir. Ecdadımız o gün öğlen saatlerinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılarken nasıl o heyecanı, onuru, mutluluğu ve gururu yaşadıysa, bizler de aynı heyecan ve ruhla o duyguları yaşıyoruz. Vatan şairi Namık Kemal’in dediği gibi ‘Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.’ Denizli’miz bugün de Ata’sının yanında sapasağlam durmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"Tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum"

Denizli’nin bir kurtuluş günü olmadığını, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin hemen ardından kentte milli mücadele ateşinin yakıldığı 15 Mayıs 1919’u hatırlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Denizli’miz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde geçmişten bugüne Kazıkbeli’nde, Miryokefalon’da, Çanakkale’de ve milli mücadele yıllarında canını ve kanını vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Düşmana karşı en ön saflarda yer alan Denizlimiz, Kurtuluş Savaşı'nda da Ata'sının yanında yer almış, bağımsızlık için mücadele etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin bağımsızlığına kavuşması için önderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

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