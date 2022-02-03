Kekik sektöründeki gelişmeler masaya yatırıldı

Denizli ve ülkemiz için ekonomik değeri yüksek olan kekik ile ilgili olarak kekik ihracatı yapan firmalar ile sektör değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kekik sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü brifing salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Yılmaz Erkaya’nın katılımları ile İl Müdürlüğü teknik personelleri ve sektör temsilcileri katıldı. 2021 yılı üretim sezonu değerlendirmesi ve 2022 yılı projelerini içeren sunumun gerçekleştirilmesi ardından toplantı sonlandı.



Toplantının açılışında konuşan Erkaya, “Kekik İlimiz bitkisel üretiminde çok önemli bir yere sahip. 1992 yılında demonstrasyon çalışmaları ile başlayan ve her geçen yıl yaygınlaşan kekik ekim alanları 2021 yılı itibariyle 190 bin dekara ulaşmıştır. Pandemi ile birlikte dünya genelinde kekik talebinin arttığını belirterek bu ürünü işleyip değerlendiren kekik sektörüne önemli görevler düşmektedir. İl Müdürlüğü olarak sektörün önünü açmak için yeni planladığımız projeleri birlikte yürütmek istiyoruz, ayrıca bu toplantı ile sizlerin görüşlerinizi ve sorunlarınızı dinleyerek çözüm önerileri geliştireceğiz. Amacımız sektörü daha iyi yerlere getirmektir” dedi.

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