Denizlispor'da Tusha gitti

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DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Altaş Denizlispor'da Kosovalı santrfor Veton Tusha ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Veton Tusha'ya bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Denizlispor'da bu sezon 12 maça çıkan Tusha, gol atma başarısı gösteremedi. 19 yaşındaki oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldığı öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli

2022-02-03 14:13:27



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