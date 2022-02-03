Denizli'de dere taştı; ev ve ahırları su bastı, 15 kişi kurtarıldı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sağanak ve karların erimesi nedeniyle taşan dere, Gerali Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Taşkında 25 ev ile ahır ve tarım arazileri, suyla doldu. Evlerinde mahsur kalan 15 kişi, kurtarıldı.

Sarayköy'de, sabah erken saatlerde sağanakla birlikte karların da erimesiyle Gerali Deresi taştı. Derenin yakınındaki Gerali Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Mahalleden geçen suyun seviyesi, 1 metreyi buldu. Bölgede 25 ev ile ahır ve tarım arazileri, suyla doldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sarayköy Belediyesi ve jandarma ekipleri, Gerali Mahallesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı. Ev ve ahırlardaki suların tahliyesi için çalışmalar sürdürülüyor.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, derenin taşmasıyla sel olduğunu söyleyerek, "Sağanak yağışla birlikte kar suları da eriyince deredeki suyun debisi arttı. Bu nedenle taşkın olunca sele dönüştü. Hemen ekiplerimizle birlikte geldik. Suların tahliyesini yapıyoruz. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Suların tahliye edilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlayacağız" dedi.

'BÖYLE SEL GÖRMEDİM'

Evini su basan Ahmet Verim, saat 06.00 sıralarında gürültüyle uyandığını belirterek, "Pencereden baktığımda sel geliyordu. Dehşet bir şeydi. Sular ikinci katın balkon demirlerine kadar geliyordu. Evden çıkıp yolun karşısına geçmek istedim ama mümkün değildi. Biz de ahırlardaki hayvanlarımızı kurtardık" diye konuştu.

Daha önce böyle sel görmediğini dile getiren Nergiz Ünsal ise "Sel nedeniyle çok korktuk. Bizim evimizin içine girmedi ancak koyunlarımızın olduğu ahır 1,5 metre suyla doldu. Hemen hayvanlarımızı çıkardık. Ben 57 yaşındayım, şimdiye kadar böyle bir sel görmedim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Sarayköy Ramazan ÇETİN

2022-02-03 15:24:44



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