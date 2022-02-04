Pazarcı esnafı ısınmanın yolunu soba yakmakla buldu

Buldan etkili olan kar yağışının ardından soğuk havalarda beraberinde geldi. İlçe merkezinde kurulan pazar alanında soğuklara rağmen ürünlerini satan esnaf soba yakarak ısındı.



Denizli Buldan ilçesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini artırdı. Soğuk havayla birlikte esnaflar pazar yerine soba kurarak soğuktan korundu. Buldan pazarında manavlık yapan genç Egemen Çömez, soğuktan korunmak için tek çözüm soba kurmak olduğunu söylüyor.



Kış aylarında soğukların artmasıyla birlikte üşüdüğünü dile getiren genç manav Egemen Çömez “Babamla ikimiz, Buldan ile birlikte haftada dört pazara gidiyoruz. Bu yıl çok soğuk kış geçiriyoruz. On yıldır babamla birlikte manavlık yapmaktayız. Bölgemizin en soğuk yeri Buldan. Önceden tenekeler içinde odun yakıyorduk. Bu yıl çok soğuk olduğu için soba kuruyoruz. Sobamızda odun yakıyoruz. Üşütüp hasta olacağımıza sobamızı yakıp ısınıyoruz. Hem müşterilerimiz hem biz hem de pazarcı esnafı arkadaşlarımız ısınıyoruz. Her pazara sobamızı yanımızda götürüyoruz. Kışı böyle atlatacağız” diye konuştu.

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