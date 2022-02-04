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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaderine terk edilen hurda araçlar toplanacak

İHA

Kaderine terk edilen hurda araçlar toplanacak

Denizli’de ortak kullanım alanlarına terk edilerek, hurda, atıl ve kullanılamaz hale gelmiş araçlar ekipler tarafından trafikten men edilip otoparka çektirilecek.

Son zamanlarda hurda araçların uzun süre park edilmesinden kaynaklı artan şikayetlerden sonra ekipler harekete geçti. Bununla birlikte cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş, bu alanlara ya da özel mülkiyete bırakılan araçların görüntü kirliliği oluşturmasıyla beraber ekipler tespit çalışmalarını başlattı. Bu araçların uyuşturucu tacirlerinin madde saklaması ve terör örgütleri tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği kurularak can ve mal kaybına neden olabilecek terör eylemlerinde kullanılması gibi durumlar göz önüne alındığı da belirtildi. Bu kapsamda kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde bırakılan kullanılamaz hale gelmiş araçların 60 günden fazla bulunmasının ardından kaldırılacağı ve denetimlerin sıklaştığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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