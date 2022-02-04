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Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı

DHA

Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte derenin taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı Gerali Mahallesi´nde temizlik çalışması başlatıldı. Gerali Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir, 30 evi su bastığını 12´sinin ağır hasar gördüğünü söyledi.
Sarayköy ilçesinde dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte karlar de eriyince Gerali Deresi taştı. Taşkın, derenin yakınındaki Gerali Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Mahalledeki toplam 30 ev ile çok sayıda ahır ve tarım arazisi sular altında kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesi ekipleri, evlere ve bahçelerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı. Çalışmalar gece saatlerinde de sürdü.
YOLLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Bugün de taşkın nedeniyle dereye dönen cadde ve sokaklardan geride kalan çamurlar iş makineleriyle temizlenmeye başladı. Evlerini su basanlarda temizlik çalışması yaptı. Gerali Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir, "Taşkının ardından devletimiz tüm imkanlarıyla buradaydı. 30 evi su bastı. 12'sinde ağır hasar var. Kurumlarımız ve belediyelerimiz gereken yardımları yaptı ve yapmaya da devam ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Sarayköy Ramazan ÇETİN
2022-02-04 14:02:55

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