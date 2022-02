Atölye etkinlikleri çocuklara farklı bir tatil yaşattı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Çocuklarımızın bu yarıyıl tatilini farklı geçirmesini istedik”

Pamukkale Belediyesi, 20212022 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilini Pamukkaleli çocuklar için unutulmaz kıldı. 610 yaş arası çocuklar Sömestir Atölyesi’ndeki etkinliklere katılarak tatillerini farklı bir şekilde geçirdi.



Pamukkale Belediyesi, 20212022 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde 610 yaş arası çocuklara özel “Pamukkale Belediyesi Sömestir Atölyesi” açtı. Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında açılan atölyede çocuklar okul yorgunluğunu atma imkânı buldu. 24 Ocak’ta başlayan ve 2 hafta süren sömestir atölyesinde çocuklar, satranç, mangala, 9 taş, akıllı bardaklar, roversi, skippity, look look oyunlarını kapsayan Zekâ Oyunları Atölyesi, jenga, twister, langırt oyunlarını kapsayan Oyun Atölyesi, Türkçe ve İngilizce şarkıların öğrenileceği Müzik Atölyesi, el sanatları atölyesi, film atölyesi ve kitap atölyesi olmak üzere 6 farklı aktiviteye katıldı.



“Yarıyıl tatilini bu şekilde değerlendirmek çok eğlenceli”

Sömestir tatillerini dolu dolu geçirme imkanı bulan çocuklardan Ahmet Döbelekoğlu; “Sömestir tatilimizi Pamukkale Belediyesinin etkinliğinde geçirdik. Birçok etkinliğe katıldık. Patlamış mısır ikramlarıyla film izledik, oyunlar oynadık. Çok eğlendim. Bu imkan için Pamukkale Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi. Sena Çetinkaya ise; “Burada boyama yaptık. Aşağıda sinemada film izledik, patlamış mısır yedik. Bence güzel bir etkinlikti, çok eğlenceliydi. Böyle etkinliklerin hep olmasını isterim. Yarıyıl tatilini bu şekilde değerlendirmek çok eğlenceli” diye konuştu.



“Sömestir farklı geçirmeleri için atölyemizi bir kez daha açtık”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Sömestir Atölyesi’ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Burada çocuklarla sohbet eden Başkan Örki, daha sonra atölye için hazırlanan pastayı çocuklarla birlikte kesti. İlkini 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz, 2021 yılında korona virüs salgını nedeniyle açamadığımız ‘Sömestir Atölyesi’ni bu yıl tekrardan açtıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “610 yaş arasındaki çocuklarımızın tatillerini iyi bir şekilde geçirmeleri için bu etkinliğimizi düzenledik. 2 hafta süren etkinliklerimize 300 çocuğumuz katıldı. Zorlu geçen 20212022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yorulan çocuklarımızın bu sömestir farklı geçirmeleri için atölyemizi bir kez daha açtık. Katılan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sömestir tatilinde yüzlerini güldürmeyi başardıysak bizden mutlusu olmaz. Biz Pamukkale’de yaşayan her yaştaki insanımızın mutluluğunda pay sahibi olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

