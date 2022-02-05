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Atatürk’ün Denizli ziyareti anılıyor ‘Atatürk’ün Denizli’ye Ziyaretleri’ adlı konferans gerçekleştirildi

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk'ün Denizli'ye Ziyaretleri" adlı konferans yapıldı.

Atatürk’ün Denizli ziyareti anılıyor ‘Atatürk’ün Denizli’ye Ziyaretleri’ adlı konferans gerçekleştirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 91. yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Atatürk’ün Denizli’ye Ziyaretleri” adlı konferans yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Haytoğlu’nun, “Atatürk’ün Denizli’ye Ziyaretleri” adlı konferansı gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda yapılan programa Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinin, kent tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ve hak ettiği şekilde anılmaya çalışıldığını söyledi.

“Atatürk; Büyük zaferin mimarı”
Prof. Dr. Haytoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’nin komutanı olduğu ve Büyük Zafer’in kazanılmasının mimarı olduğunu belirtti. Haytoğlu; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ni bir çağdan alıp, bir çağa götürmeye yönelik inkılâplarını gerçekleştiren büyük bir önder ve liderdir. Dönemi içerisinde halkının yaşadığı yerleri ziyaret etmek, yerinde görmek istemiştir” dedi. Prof. Dr. Haytoğlu konferansta Atatürk’ün Denizli ziyaretindeki bilgileri detayları ile paylaştı. Programın sonunda Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Prof. Dr. Haytoğlu’na günün anısına hediye takdim etti.

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