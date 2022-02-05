Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Eyüpspor: 2

– Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Denizlispor sahasında Eyüpspor ile 22 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Umut Bulut'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Dibba'nın sert şutu filelerle buluştu. 01
35. dakikada Sekidika'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 02
59. dakikada Ahmed Ildız’ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Umut'un Bulut'un kafa vuruşunu kaleci Adam Stackhowiak kornere çeldi.
66. dakikada Emre'nin ortasında ceza sahası içinde Kevin Mayi topu ağlara gönderdi. 21
73. dakikada Gökhan Süzen’in köşe atışında ceza sahası içinde Bekir Turç'ın kafa vuruşu filelere gitti. 22
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Suat Güz xx
Denizlispor: Adam Stackhowiak xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Özer Özdemir dk. 57 x), Leo Schwechlen xx, Bünyamin Balat xx (Kevin Mayi dk. 46 xx), Gökhan Süzen xx, Emre Sağlık xx (Tiago Lopes dk. 81 ?), İlhan Depe xx (Asım Hamzaçebi dk. 88 ?), Muhammet Özkal xx, Muhammed Gönülaçar xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Bekir Turaç Böke dk. 57 x), Brice Dja Djedje xx
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Popov xx, Yalçın Kılınç xx, Melontsa Teddy William Mezague xx, Pa Amat Dibba xx, Timur Temeltaş xx (Bekir Yılmaz dk. 90+1 ?), Bülent Uzun xx, Ahmed Ildız xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 81 ?), Jesse Sekidika xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 72 x), Stephane Badji xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mikail Okyar, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir,
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Kevin Mayi (dk. 66), Bekir Turaç Böke (dk. 73) (Denizlispor), Pa Amat Dibba (dk. 23), Umut Bulut (dk. 36) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Emre Sağlık, Bekir Turaç Böke (Denizlispor), Umut Bulut (Eyüpspor)
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