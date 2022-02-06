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Kayıp genç için 5. günde arama çalışmaları devam ediyor

İHA

Denizli'nin Çameli ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp genç için 5. günde arama çalışmaları devam ediyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları devam ediyor.

19 yaşındaki Barış Özbek, Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da bindiği otobüsle Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da geleceğini belirterek telefonu kapattı. Özbek’ten haber alamayan aile yakınları, vatandaşlar, jandarma ve arama kurtarma ekipleri 5. gününde çalışmalara devam ediyor. Kaybolduktan 6 saat sonra Emecik kulesindeki baz istasyonundan en son sinyali görülen Özbek için arama çalışmaları o bölgeye doğru yoğunlaştırılmıştı.

Geniş çaplı olan bölgede ekipler gencin bulunması için arama çalışmalarına zorlu hava şartlarına rağmen devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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