Beyaz örtüyle kaplanan köy doğal güzelliğiyle hayran bıraktı Yaylada bulunan mahalle güzelliğiyle misafirlerini bekliyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan dağların arasında kalan mahalle drone ile havadan görüntülenirken doğal güzellik hayran bıraktı.



Denizli’nin 1325 metre yükseklikte bulunan Çameli ilçesine bağlı 749 nüfuslu Kolak Mahallesi’nde bugünkü yerleşim yerinde Türklerden önce Romalıların yaşadığı Çıtlık olarak adlandırılan mevkide bulunan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Çeşitli küp kalıntıları ile yanmış insan kemiklerine rastlanan Kolak Mahallesi’nde çevrede bulunan taşlar ve paralardan eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Dağlık ve engebeli bir araziye kurulduğu için yerleşim dağınıktır. Son haftalarda yoğun kar yağışının ardından tamamen beyaza bürünen ilçede ki kar drone ile havadan kaydedilen doğal güzellik, doğaseverleri hayran bıraktı.



Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kolak Mahallesi’ni drone ile havadan kaydeden Emrah Yılmaz, eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için en kısa sürede ziyaret edilebileceğini ve 4 mevsim güzelliğiyle Kolak Gölü’nü ise her zaman ziyaret edilebileceğini belirtti.

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