Organik Ege pamuğundan üretilmiş tekstil ürünleri çevre dostu ve daha güvenli

Türkiye’de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Organik pamuk üretiminde yalnızca doğal gübreler ve doğal ilaçlar kullanıldığından, organik pamuk sağlık açısından olduğu kadar çevre açısından da çok daha doğru bir tercihtir” dedi.





Türkiye’de ev tekstilinin yüzde 50’sini üreterek 'Ev tekstilinin başkenti' olan Denizli'nin öncü markası Ecocotton, organik ev tekstilinde sektöründe yüzde 100 organik pamukla üretim gerçekleştiriyor. Ecocotton, hayatın bir parçası olan tekstil ürünlerinde organik pamuk kullanarak ürettiği ürünleri, sağlıklı bir şekilde her an gibi bir zararlı kimyasal kullanılmadan satışa hazır hale getiriyor. Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu organik Ege pamuğu kullanmasının sebebini, faydalarını ve özellikleriyle hangi üretim aşamalarından geçtiğini ayrıntılarıyla anlattı.



Neden organik pamuk tercih edilmedir?

Organik pamukları tercih ederek, zararlı kimyasal madde ve takviye ilaçların kullanılmadığı pamukları seçen Ecocotton, organik ürünler sayesinde insan sağlığını tehdit etmeyen ürünler üretiyor. Organik Ege pamuğunu tercih ettiklerini belirten Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Doğal üretilmiş ürünlerinde her biri üretim aşamasında kontrollü ve sertifikalı olduğu GotsV standardı ile Ekotex100 Class I belgeleri ile tescillenmiştir. Tekstil üretiminde en fazla kimyasal madde kullanılan tarım ürünlerinden biri pamuk olduğunu ve üretiminde en sık kullanılan kimyasal olan böcek ilacı, pamuğun büyüme sürecinde böceklere karşı koruma sağlar. Bu aşamada kullanılan ve çoğu kanserojen olan tüm kimyasallar da pamuğa geçer. Kullanılan suni gübre ve kimyasal ilaçlar hem doğayı kirletmekte hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Üstelik kullanılan bu ilaçların yalnızca yüzde 0,1’i mücadele edilen zararlılara ulaşmakta, geri kalan yüzde 99,9’luk miktar ise toprağa, suya ve havaya karışarak doğayı olumsuz yönde etkilemektedir. Pamuk üretiminde kullanılan bu kimyasal ilaçların bir bölümü giysinin yapısında kalarak, vücuda temas ettiğinde deriden kana ve dokulara geçebilmektedir. Bebekler ve çocuklar için olduğu kadar, yetişkinler için de deriden geçebilecek bu tür maddelerin kanda ve dokularda birikerek alerjik reaksiyonlara ya da daha ciddi hastalıklara neden olma riski yüksektir” dedi.



Organik pamukla ev tekstili üretimi sırasında neler olur?

Organik pamuk üretiminde ise kimyasal madde kullanımı yasak olduğundan, organik pamuktan üretilmiş giysilerin alerji ve hastalığa neden olma durumu çok düşük olduğunu belirten Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Birçok önemli markalar, özellikle bebek ve çocuk ürünleri başta olmak üzere ev tekstil ürünlerinde organik pamuğu tercih etmektedir. Organik pamuk üretiminde yalnızca doğal gübreler ve doğal ilaçlar kullanıldığından, organik pamuk sağlık açısından olduğu kadar çevre açısından da çok daha doğru bir tercihtir. Organik pamuk kullanımı sayesinde kimyasalların neden olduğu toprak, su ve hava kirliliği en aza indirgenebilmekte ve bu sayede daha temiz bir dünyada yaşayabilmek mümkün olabilmektedir. Organik pamuğun avantajlarından biri de kullanımda sunduğu farklılıktır. Üretiminde organik pamuk kullanılmış olan ev tekstil ürünleri normal pamuktan üretilenlere kıyasla daha esnek ve çok daha yumuşaktır. Bu yumuşaklığı sayesinde bebek cildi gibi kolay tahriş olabilecek hassas ciltlerde dahi rahatlıkla ve güvenle kullanılabilmektedir” şeklinde konuştu.



Organik ev tekstil ürünlerinin özellikleri nelerdir?

Organik pamuklarla üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olduğunu açıklayan Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu; “Kumaş iyi pamuktan üretilmişse hem kaliteli hem şık durur hem de güven verir. Organik kumaş terletmez ve vücut ısısını dengede tutar. Vücut gözeneklerinin nefes almasına yardımcı olan organik pamukla üretilen ürünlerde anti alerjiktir, ciltle uyumludur ve ciltte tahrişe sebep olmaz. Pamuk ürünlerin bakımı teferruatlı olduğu için mutlaka talimatlara uyarak yıkanmalıdır. Kumaş türleri içinde en sağlıklı olanı pamuktur” dedi.



Ecocotton, organik pamuk ev tekstil ürünleri neden tercih edilmelidir?

Organik ürünler, üretim süreçlerinde herhangi bir zararlı kimyasal madde ile takviye edilmediklerinden dolayı insan sağlığını tehdit etmeyen ürünler olduğunu açıklayıcı şekilde belirten Ecocotton Üretim Sorumlusu Emel Uzunoğlu, şunları kaydetti:

“Organik Ege pamuğundan üretilmiş bu ürünlerin her biri üretim aşamasından kontrollü ve sertifikalı olduğu GOTSV standardı ile Ekotex100 Class I belgeleri ile tescillenmiştir. Yüzde 100 en iyi kalite organik Türk Pamuğu, üretim süreçlerinde adil ücret ve çalışma koşullarıyla yüksek kalite üretim sağlar. Organik pamuklar, çevre dostu ve güvenli üretim ile ürünler, normal pamuklu ürünlere göre daha dayanıklı olduğu için uzun vadede çok daha ekonomiktir. Bebek ve çocuklarımız için yüzde 100 organik pamuğa sahip tekstil ürünleri kullanarak onların sağlıklarını korumalıyız. Organik pamuğun yetiştirilme ve işlenme süreçlerinde kimyasallar yerine doğanın devamlılığına katkı sunan, sürdürülebilir tekstili mümkün kılan metotlar kullanılır”

