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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de vaka sayıları 1 haftada yüzde 32 oranında arttı

İHA

Denizli’de vaka sayıları 1 haftada yüzde 32 oranında arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre vaka sayılarına göre, Denizli’de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1 haftada yaklaşık yüzde 32 arttı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık raporda, 22 ile 28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayıları arttı. Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 84,6’lık aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı.

15 ile 21 Ocak tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 336,82 olarak gerçekleşen kentte, 22 ile 28 Ocak tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 442,59 yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısında 1 haftada yaklaşık yüzde 32 artış oldu. Artan vaka sayıları Denizlili vatandaşları tedirgin etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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