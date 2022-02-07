Uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheli tutuklandı

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Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 12 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ekiplerin farklı noktalardan yaptığı operasyonda şüphelilerin yerleri teker teker tespit edildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

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