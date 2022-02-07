Aracıyla 3 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan şüpheli yakalandı

Denizli’de akaryakıt kaçakçılığı yapan şüpheli ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracından 3 adet plastik tank içerisinde 3 bin litre karışımlı kaçak yakıt ele geçirildi.



Denizli genelinde “Akaryakıt Kaçakçılığı” suçunun önlenmesi amacıyla, yasal olmayan yollardan toplanan madeni yağ ve atık yağları, çeşitli kimyasal maddeler ile karıştırarak damıtma işlemlerinden geçirerek kaçak akaryakıta dönüştürmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda, 3 adet plastik tank içerisinde 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Akaryakıt Kaçakçılığı” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.