Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimleri Salı gününden itibaren Güneyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Denizli bölgesi için yapılan yazılı açıklamada, “Yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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