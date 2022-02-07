FETÖ üyesi 10 firari hükümlü tutuklandı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 firari hükümlü mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, haklarında 6 yıl 3 ay, 3 yıl 1 ay, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 firari hükümlü gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 10 kişi sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-02-07 18:37:27



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