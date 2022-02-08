Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti

– Denizli’nin Çameli ilçesinde aç kalan kurdun keçi sürüsüne saldırması sonucu 7 hayvan telef oldu, 1’i yaralandı, 6'sı ise kayboldu.



Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi Kızlan Dağı’nda 60 yıldır çobanlık yapan Mustafa Uysal'ın keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Kurt saldırısı sonucu 7 keçi telef olurken, 1'i yaralı 6 keçi ise kayboldu. Yaklaşık 15 bin liralık zararının olduğunu kaydeden 75 yaşındaki Mustafa Uysal, çocuk yaştan itibaren Çobanlık yaptığını bir yıl içinde ikinci kez böyle bir durum ile karşılaştığını ifade etti ve diğer çoban arkadaşlarını dikkatli olmaları için uyardı.

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