8 gündür haber alınamayan Barış için arama çalışmaları sonlandırıldı Kayıp Barış internette ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı Termal drone ile havadan gece gündüz aranan Barış'ın ailesi, otobüs şoförü ve arkadaşının ifadelerine başvuruldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde 8 gündür kendisinden haber alınamayan ve termal drone ile havadan gece gündüz aranan19 yaşındaki Barış Özbek' ait her hangi bir ip ucuna rastlanılamayınca çalışmalar sonlandırıldı. İnternetten 'Dağda hayatta nasıl kalınır' şeklinde aramalar yapan gencin ailesi, otobüs şoförü ve arkadaşının ifadelerine başvuruldu.



Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı. Akşam saatlerine kadar Özbek’i bekleyen aile çocuklarından haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek’i aradı.



Otobüs şoförü ve arkadaşından mahallede indiği öğrenildi

Jandarma ekipleri, Barış Özbek’in bindiği otobüs şoförü ve aynı araçta seyahat eden arkadaşının bilgisine başvurdu. Özbek, araçtan evine 50 metre uzaklıkta indiği ve yanında pazar çantası içerisinde portakal, sırt çantası ile el valizi olduğu öğrenildi.



Son 4 gün içerisinde sadece eniştesi ile iletişim kurdu

Özbek’in 1 Şubat 2022 Salı günü Kirazlıyayla Mahallesi’nde indiği tespit edilmesinin ardından mahallede bulunan evlerde de arama gerçekleştirildi. Mahalleye yakın noktada bulunan Emecik baz istasyonundan sinyal alan jandarma ekipleri, arama çalışmalarını sinyalin geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp Özbek’ten 2’nci günün sabahında alınan sinyalin ardından bir daha bağlantı sağlanamadı. Sinyal kayıtlarında ise kaybolmadan önce son 4 gün içerisinde sadece eniştesi ile görüştüğü öğrenildi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri sinyal alınan bölgede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Özbek’in başka bir araca binmesi ihtimaline karşı Jandarma ekipleri tüm araçları kontrollü şekilde geçişlerini sağladı.



Kayıp Barış internette ‘Doğada nasıl yaşanır?’ araştırması yapmış

Jandarma ekipleri Özbek’in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek’in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda ‘Doğada nasıl yaşanır?’, ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.



Termal drone ile havadan gece ve gündüz arandı

Jandarma ekipleri arama kurtarma çalışmaları için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden destek aldı. Gönüllü kuruluşlar ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar, gece ve gündüz devam etti. Ekipler termal drone ile havadan gece ve gündüz arama çalışması gerçekleştirdi. Arama kurtarma çalışmasının 6’ncı gününde vatandaşlar ile birlikte yaklaşık 60 kişi bölgenin en yüksek noktasına kadar arama yaparak ipucu bulmak için uğraştı. 6 Şubat 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar aranan Barış Özbek’ten her an gibi bir ipucuna rastlanamadığı için çalışmalar sonlandırıldı.

