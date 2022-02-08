Pamukkale Belediyesine çifte ödül

Pamukkale Belediyesi, “ATRAX Star Awards 2022 Eğlence ve Yenileme” yarışmasında “Yılın Mutlu İlçesi” ve “En Başarılı Büyük Ölçekli Belediye Parkı” ödüllerine layık görüldü.



Geçtiğimiz yılı 5 ödülle tamamlayan ve 2022 yılında da 2 ödül alarak dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, 2 ödül daha aldı. Türkiye’de eğlence sektörünün ilk ve tek yarışması “ATRAX Star Awards 2022 Eğlence ve Yenileme Ödülleri” İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmada 13 kategoride 19 kurum ve kuruluş ödül aldı. Şehir yaşamına değer katan projeler, alanına uzman birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından belirlendi. Pamukkale Belediyesi, yarışmaya 2 proje ile katıldı. “En Mutlu İlçe” kategorisinde yarışmaya katılan Pamukkale Belediyesi halkın mutluluğunu sağlayan etkinliklerle jüri değerlendirmesine alındı. Bu projeler, Pamukkale Yağlı Güreşleri, Pamukkale Rallisi, Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası, 10. İller Arası Pamukkale Kick Boks Turnuvası, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri, Yaz Spor Okulları, Pamukkale Belediye Tiyatrosu, Pamukkale Belediye Orkestrası, Patifest, Vosvos Şenliği, Geleneksel Pamukkale Motosiklet Korteji olurken, Pamukkale travertenleri ile diğer doğal ve tarihi güzellikler Pamukkale Belediyesine “En Mutlu İlçe” ödülünü getirdi.



Seyir Tepesi de ödül aldı

Pamukkale Belediyesi, “En Başarılı Büyük Ölçekli Belediye Parkı” kategorisinde de “Seyir Tepesi” ile yarışmaya katıldı. Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, 405 bin metrekarelik alanıyla bu ödüle layık görüldü. 27 metrelik dev horoz heykeli, Denizli manzarasını farklı bir şekilde izleme imkanı sunan seyir salıncağı, macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kay kay parkuru, çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun grupları, Şelale Park, Turan Yolu, Sonsuz Bahçe, kamp ve piknik alanları, kafeteryalar ve restoranıyla Seyir Tepesi Şehir Ormanı bir kez daha ödüllendirilmiş oldu.



Pamukkale Belediyesinin “Yılın Mutlu İlçesi” ve “En Başarılı Büyük Ölçekli Belediye Parkı” ödülleri yarışmanın jüri üyesi Prof. Dr. Bülent Gürbüz tarafından Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan’a verildi.

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