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2021 yılında 99 bin 949 hastaya ambulans görevlendirildi

İHA

2021 yılında 99 bin 949 hastaya ambulans görevlendirildi

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk başkanlığında 2022 yılı Komuta Kontrol Merkezi ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Komuta Kontrol Merkezi ve İstasyonlarının 2021 yılı istatistik çalışmaları değerlendirildi.

Komuta Kontrol Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Burak Altan, Başkan Yardımcısı Dr. Mesut Düzelli, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven, Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Deniz Yatağan ve Komuta Kontrol Merkezi çalışanları katıldı. Komuta Kontrol Merkezi ve İstasyonlarının 2021 yılı istatistik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları çerçevesinde hizmet sunumuna yönelik izlenen göstergelere ilişkin analiz sonuçları ve çalışanların görüş ve önerileri değerlendirildi.

2021 yılında sağlığa 273 bin 439 çağrı aktarıldı
Denizli’de 33 istasyonda 111 ambulans ve 515 sağlık çalışanıyla acil sağlık hizmetlerinin yürütüldüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2021 yılında İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı sağlık birimine 273 bin 439 çağrı aktarıldığını söyledi. Öztürk; “İlimizde 33 istasyonun yanında 3 adet C Tipi istasyonumuzda gerektiğinde hizmet vermekte olup hasta ve yaralılara her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı ambulansların dışında ilimizde 1 adet kar paletli ambulans, bir adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan ambulans, bir adet yoğun bakım ve obez ambulansı, 1 adet yeni doğan ambulansı, 2 adet motosikletli acil müdahale ekibi hizmet vermektedir. Yine gerektiğinde Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçilerek ülkemiz genelinde 12 ambulans helikopter ve 3 adet uçak ile de hizmet verebilmekteyiz. Bu kapsamda 2021 yılında ilimizden 6 hasta hava ambulansı ile başka bir ile nakledilirken, 4 hasta da hava ambulansı ile ilimize gelerek tedavilerini oldu. Yine 2021 yılında Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı sağlık birimine aktarılan 273 bin 439 çağrıyı, sağlık birimimiz değerlendirdi ve 99 bin 949 hastaya 112 Acil Ambulans görevlendirmesi yapılarak müdahale ve nakil hizmeti sunuldu. İlimizde merkezde vakaya ulaşma süresi 5 dakika 37 saniye, kırsal bölgelerde ise 12 dakika 24 saniye olarak gerçekleşmektedir” diye konuştu.

112 Acil Çağrı Hattı hayati durumlarda aranmalı
Denizli’de hayırseverlerin sağlığa desteğinin de devam ettiğini vurgulayan Öztürk, 2021 yılında 2 ambulans bağışı yapıldığını ifade etti. Öztürk, şöyle konuştu:
“2021 yılında Tan Tekstil ve Hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe tarafından İlimize bağış yoluyla 2 ambulans kazandırıldı. Bu yıl da yine yakın zamanda bir hayırseverimiz tarafından bir ambulans bağışı daha yapılıyor. Hayırseverlerimize sağlık alanına katkılarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yine vatandaşlarımızdan da özellikle 112 Acil Çağrı Hattını hayati tehlike oluşturan durumlarda aramalarını, ancak hayati tehlike olmadığı durumlarda meşgul etmemelerini rica ediyorum. Çünkü gereksiz çağrılarda gerçek acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınabileceğini hatırlatarak trafikte de aynı sorumlulukla ambulanslarımıza yol verilmesinin önemine dikkat çekmek istiyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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