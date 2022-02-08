Merkezefendi’den spor paydaşlarına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi’den spor paydaşlarına destek

İHA

Merkezefendi’den spor paydaşlarına destek

Merkezefendi Belediyesi amatör spor müsabakalarında yer alan saha komiserlerine, Futbol İl Tertip Komitesi üyelerine ve amatör spor sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulundu.

ASKF Denizli Şubesi’nde gerçekleştirilen törene Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri ve spor yöneticileri katıldı. Amatör spor kulüplerine büyük önem ve kıymet verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Amatör ruh bizim için çok önemli. Merkezefendi Belediyemizin çatısı altında kurmuş olduğumuz birçok branşta spor aktivitelerimiz devam ediyor. Basketboldan voleybola, satrançtan güreşe ve futbola birçok branşımız var. Çocuklarımızdan, gençlerimizden ve kadınlarımızdan bu anlamda gerçekten güzel bir geri dönüş var. Sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için spor çok önemli” dedi.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”
Sporun her branşının çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Doğan, spora olan desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti. Doğan, “Spor kulüplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız talepler doğrultusunda bu destekleri gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında yine desteğimiz devam edecek. Biz çok mutluyuz. Yeter ki bu şehirde spor yapılsın, çocuklarımıza imkân tanınsın, kulüplerimiz biraz daha rahatlasın. Bunu çok istiyoruz. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Alpaslan Mahallemize bir spor kompleksi kazandırdık. Sevindik Mahallemizdeki Vadi Parkı 2022 yılı içinde ciddi bir bütçeyle revize edeceğiz. Güreş takımımızın antrenman yapacağı bir alan hazırlayacağız. Aynı zamanda da çeşitli sosyal etkinliklerle bu parkı yeniden revize edeceğiz. Bizim için sporun her branşı çok önemli. Sizlere çok teşekkür ediyorum verdiğiniz desteklerden dolayı. Bu destek bizler için çok kıymetli. Bizlerle birlikte olmanız, bizlere enerji ve güç veriyor. Bu anlamda paydaşlığınız ve iş biriliğiniz için de teşekkür ederim” dedi.

“Spora yaptığınız yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum”
Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya ise destekleri için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti. Başkan Sarıkaya, “Göreve geldiğimiz andan itibaren amatör spor kulüplerimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz hangi kurumlarla iş birliği içerisinde olmamız gerekiyorsa oluyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz ve onlara yapılan yatırımlar çok çok önemli. Her alanda sporcular adına ne yapılması gerekiyorsa kim elini uzatırsa biz onun yanında olacağız. Çünkü kulüplerimiz herhangi bir geliri olmayan kulüpler. Yönetimdeki arkadaşların özverili çalışmaları ile oluşan sistemde çalışmaya çalışıyorlar. Kulüplerin var olmasında yerel yönetimlerin desteği çok önemli. Her türlü taleplerimizi sizler de yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda yönetim ve arkadaşlarım adına spora yaptığınız yatırımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2021 yılında 99 bin 949 hastaya ambulans görevlendirildi
YEREL HABERLER 2021 yılında 99 bin 949 hastaya ambulans ...
Hafif ticari araç tıra arkada çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç tıra arkada çarptı: 4 yaralı
DTO, tekstil sektöründeki KOBİ’lerin enerji verimliliğini ölçecek Teknik tekstile Dönüşüm projesinde makine mühendisleri ile iş birliği yapılacak
YEREL HABERLER DTO, tekstil sektöründeki KOBİ’lerin enerji ...
Pamukkale Belediyesine çifte ödül
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesine çifte ödül
İdrar kaçırmak utanılacak bir şey değil
YEREL HABERLER İdrar kaçırmak utanılacak bir şey değil
Deve güreşi için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Deve güreşi için hazırlıklar tamamlandı
Denizlispor kupada Trabzonspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Denizlispor kupada Trabzonspor'la oynayacak
Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili çaldılar Çalışır vaziyette bıraktığı arabasını parçalanmaktan son anda kurtardı Hırsızların çaldığı otomobil, 20 dakika sonra parçalanmaya hazırlanırken bulundu
YEREL HABERLER Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili ...
Yerli aşı TURKOVAC, Denizli'de uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Yerli aşı TURKOVAC, Denizli'de uygulanmaya başlandı
Karda piknik keyfi Karın keyfini yaşamak isteyenler Tuzlabeli Geçidi’ne akın etti
YEREL HABERLER Karda piknik keyfi Karın keyfini yaşamak isteyenler ...
Ertelenen 'Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları' başlıyor İlk konuk ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
YEREL HABERLER Ertelenen 'Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları' ...
8 gündür haber alınamayan Barış için arama çalışmaları sonlandırıldı Kayıp Barış internette ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı Termal drone ile havadan gece gündüz aranan Barış'ın ailesi, otobüs şoförü ve arkadaşının ifadelerine başvuruldu
YEREL HABERLER 8 gündür haber alınamayan Barış için arama ...
LGS’de derece alan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER LGS’de derece alan öğrenciler ödüllendirildi
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti
Aramaya gittiği kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Metrelerce yuvarlanan traktörün sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aramaya gittiği kardeşinin cansız bedeniyle ...
FETÖ üyesi 10 firari hükümlü tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi 10 firari hükümlü tutuklandı
Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı
Aracıyla 3 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aracıyla 3 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan şüpheli ...
Uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheli tutuklandı
Denizli’de 484 farklı adreste denetim yapıldı Apart yetkililerine 40 bin 177 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Denizli’de 484 farklı adreste denetim yapıldı Apart ...
Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi Denizli’de son bir haftada çeşitli suçlardan yakalanan 94 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek ...
Silah ve tütün kaçakçılığı yapan 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Silah ve tütün kaçakçılığı yapan 8 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.