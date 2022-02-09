Büyükşehirde aşçı yardımcılığı kursu devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirde aşçı yardımcılığı kursu devam ediyor

İHA

Büyükşehirde aşçı yardımcılığı kursu devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik istihdam projesi, aşçı yardımcılığı kursunu ziyaret eden Başkan Zolan, lezzet ustası kadınlarla bir araya geldi. Amaçlarının kadınların istihdamda bir adım daha önde olmasını istediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Kadınlar bizim baş tacımız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kadınların istihdamını artırmaya katkı sağlamak amacıyla kurduğu gastronomi mutfağında 3. dönem aşçı yardımcılığı kursu devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve beraberindekiler eşlik etti. Kadınlarla bir süre sohbet ederek, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Osman Zolan, kursiyerlere başarılar diledi. Denizli ve Anadolu’da yaşayan Türk kadınlarının marifetli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Anadolu coğrafyası, çok çeşitli yemeklerin üretildiği bir kültüre sahip. Her şehrin kendine ait bir kültürü var. İstedik ki bir araya gelin, eğitimcilerimiz size işin teknik ve püf noktalarını öğretsin ve bildiklerinizi pekiştirin. İnşallah başarılı bir eğitim süreci geçirmişsinizdir” dedi.

Başkan Zolan’a türkülü sürpriz
Kursa katıldıkları için kadınlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Amacımız sizler yarın bir işe girerken, ya da bir iş kurmaya kalktığınızda burada aldığınız eğitim sizi bir adım daha öne taşısın. Burada daha donanımlı hale geldiğinize inanıyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber buluşalım" diye konuştu. Konuşmanın ardından aşçı yardımcılığı kursiyerleri Başkan Zolan’a merak ettikleri soruları sorarak, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Kadınların hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de kırmayan Başkan Zolan, aşçı yardımcılığı kursiyeri Sıla Seyrek’in türkülü sürprizi ile karşılaştı. 15 Şubat’ta bitecek aşçı yardımcılığı kursu Pamukkale Halk Eğitim Merkezi eğitimcileri tarafından verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karnında şişlik olan hastanın büyüyerek 25 santim olan böbreği alındı
YEREL HABERLER Karnında şişlik olan hastanın büyüyerek 25 santim ...
Denizli Şehir Hastanesi inşaatı yükseliyor Genel bütçeden yapılacak olan 1000 yataklı hastane inşaatı yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Denizli Şehir Hastanesi inşaatı yükseliyor Genel ...
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti; Arabaşı
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti; Arabaşı
Çameli’nde öğrencilere kar tatili Eğitime 1 gün ara verilen ilçede engelli ve hamile personellere izin verildi
YEREL HABERLER Çameli’nde öğrencilere kar tatili Eğitime 1 gün ara ...
Merkezefendi’den spor paydaşlarına destek
YEREL HABERLER Merkezefendi’den spor paydaşlarına destek
2021 yılında 99 bin 949 hastaya ambulans görevlendirildi
YEREL HABERLER 2021 yılında 99 bin 949 hastaya ambulans ...
Hafif ticari araç tıra arkada çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç tıra arkada çarptı: 4 yaralı
DTO, tekstil sektöründeki KOBİ’lerin enerji verimliliğini ölçecek Teknik tekstile Dönüşüm projesinde makine mühendisleri ile iş birliği yapılacak
YEREL HABERLER DTO, tekstil sektöründeki KOBİ’lerin enerji ...
Pamukkale Belediyesine çifte ödül
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesine çifte ödül
İdrar kaçırmak utanılacak bir şey değil
YEREL HABERLER İdrar kaçırmak utanılacak bir şey değil
Deve güreşi için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Deve güreşi için hazırlıklar tamamlandı
Denizlispor kupada Trabzonspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Denizlispor kupada Trabzonspor'la oynayacak
Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili çaldılar Çalışır vaziyette bıraktığı arabasını parçalanmaktan son anda kurtardı Hırsızların çaldığı otomobil, 20 dakika sonra parçalanmaya hazırlanırken bulundu
YEREL HABERLER Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili ...
Yerli aşı TURKOVAC, Denizli'de uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Yerli aşı TURKOVAC, Denizli'de uygulanmaya başlandı
Karda piknik keyfi Karın keyfini yaşamak isteyenler Tuzlabeli Geçidi’ne akın etti
YEREL HABERLER Karda piknik keyfi Karın keyfini yaşamak isteyenler ...
Ertelenen 'Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları' başlıyor İlk konuk ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
YEREL HABERLER Ertelenen 'Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları' ...
8 gündür haber alınamayan Barış için arama çalışmaları sonlandırıldı Kayıp Barış internette ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı Termal drone ile havadan gece gündüz aranan Barış'ın ailesi, otobüs şoförü ve arkadaşının ifadelerine başvuruldu
YEREL HABERLER 8 gündür haber alınamayan Barış için arama ...
LGS’de derece alan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER LGS’de derece alan öğrenciler ödüllendirildi
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti
Aramaya gittiği kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Metrelerce yuvarlanan traktörün sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aramaya gittiği kardeşinin cansız bedeniyle ...
FETÖ üyesi 10 firari hükümlü tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi 10 firari hükümlü tutuklandı
Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı
Aracıyla 3 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aracıyla 3 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.