Büyükşehirde aşçı yardımcılığı kursu devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik istihdam projesi, aşçı yardımcılığı kursunu ziyaret eden Başkan Zolan, lezzet ustası kadınlarla bir araya geldi. Amaçlarının kadınların istihdamda bir adım daha önde olmasını istediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Kadınlar bizim baş tacımız" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin kadınların istihdamını artırmaya katkı sağlamak amacıyla kurduğu gastronomi mutfağında 3. dönem aşçı yardımcılığı kursu devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve beraberindekiler eşlik etti. Kadınlarla bir süre sohbet ederek, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Osman Zolan, kursiyerlere başarılar diledi. Denizli ve Anadolu’da yaşayan Türk kadınlarının marifetli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Anadolu coğrafyası, çok çeşitli yemeklerin üretildiği bir kültüre sahip. Her şehrin kendine ait bir kültürü var. İstedik ki bir araya gelin, eğitimcilerimiz size işin teknik ve püf noktalarını öğretsin ve bildiklerinizi pekiştirin. İnşallah başarılı bir eğitim süreci geçirmişsinizdir” dedi.



Başkan Zolan’a türkülü sürpriz

Kursa katıldıkları için kadınlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Amacımız sizler yarın bir işe girerken, ya da bir iş kurmaya kalktığınızda burada aldığınız eğitim sizi bir adım daha öne taşısın. Burada daha donanımlı hale geldiğinize inanıyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber buluşalım" diye konuştu. Konuşmanın ardından aşçı yardımcılığı kursiyerleri Başkan Zolan’a merak ettikleri soruları sorarak, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Kadınların hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de kırmayan Başkan Zolan, aşçı yardımcılığı kursiyeri Sıla Seyrek’in türkülü sürprizi ile karşılaştı. 15 Şubat’ta bitecek aşçı yardımcılığı kursu Pamukkale Halk Eğitim Merkezi eğitimcileri tarafından verildiği belirtildi.

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